شكرا لقرائتكم خبر عن "شباب الشيوخ" توافق على مقترح أحمد دياب بإنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة، ورئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن إنشاء صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، حيث أكد النائب أحمد دياب، أن مقترح إنشاء صندوق قدامى الرياضيين، أن مقترحه يأتى فى ضوء توفير "حياة كريمة" للرياضيين مثلما تقوم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بكافة فئات المجتمع والتغلب على إشكاليات الماضي.

ولفت إلى أن مقترحه يخص جميع الرياضيين وليس "اتحاد لعبة بعينها" حتى يستفيد منه الجميع وتكون "قاعدة الاشتراكات به أكبر وأوسع"، مؤكدا أن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية فى مصر تمر بفترات صعبة، سواء فترة "الممارسة" حيث الإصابات أو ما بعد "انتهاء الممارسة" حيث المرض فى أحيان كثيرة وأيضا الوفاه، متابعا: "ولنا خير دليل فى اللاعب مؤمن زكريا ويحسب هنا للنادى الأهلى دعمه ومساندته، وأيضا اللاعب علاء على، الذى توفاه الله، وأخيرًا لاعب الإسماعيلية السابق أيمن السلحدار، وغيرها من النماذج الأخرى من قدامى اللاعبين والرياضيين بمختلف الرياضيات التى تتعرض يوميا لانتكاسات صحية أو معيشية دون المعرفة عنها أى شيئ".

وأضاف أن مقترحه يتضمن إعداد صندوق دعم قدامى الرياضيين من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام وكبار المشجعين، توفير موارد مالية للصندوق من خلال عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد، أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين بنسبة متدرجة حسب قيمة العقود وأيضا عقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين، ويتولى الصندوق توفير البرامج الصحية والعلاجية والخدمية بعد استكمال البنيان التشريعى له من مجلس النواب، موجها الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى على دعمه ومساندته للمقترح.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ترحيبه بالاقتراح، قائلا: "إننا نحتاج له لتقديم الدعم لقدامى الرياضيين، من أجل أن يكون كيان داعم بشكل أساسى لقدامى اللاعبين"، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تدعم هذا الملف بنحو 6 مليون جنيه سنويا فى شكل معاشات وعلاج سنويا كدعم لقدامى اللاعبين، حيث يستفيد منها نحو 973فرد، موضحا أن هناك قطاعين يعملان على دعم قدامى اللاعبين، من خلال 3 مليون لنادى قدامى الرياضيين، و500 ألف لجمعية قدامى اللاعبين، موجها الشكر للقائمين على جمعية قدامى اللاعبين، ولافتا إلى إنه إذا تم إنشاء الصندوق وتم عمل مجلس مشترك من خلال وضع معايير وأسس ثابتة يعمل عليها الصندوق سيكون مختلف وفعال، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بهذا المقترح وتسانده.

وثمن النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، الاقتراح، مؤكدا أنه تفكير خارج الصندوق ونحتاج له لتقديم الدعم لقدامى الرياضيين، وأشار إلى أن قدامى الرياضيين يعانون فى مصر من بعض المشاكل المادية والاجتماعية، ويتعرضون لإشكاليات كبيرة بعد انتهاء ممارسة اللعبة، مشيرا إلى أن النائب أحمد دياب استشهد باللاعب مؤمن زكريا والراحل أيمن السلحدار، متمنيا أن تتم الموافقة النهائية من الأعضاء على هذا الاقتراح.

وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بأن التاريخ سيقف طويلًا أمام حجم الإنجازات التى تحققت فى الرياضة المصرية بإرادة القيادة السياسية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مستويات عدة، تشمل النواحى الفنية والبنية التحتية ومشاريع الاستثمار، حيث تقوم الحكومة بترجمة هذه الإرادة على أرض الواقع بخطوات تنفيذية و البرلمان بغرفتيه بتوفير البيئة التشريعية المناسبة فى تحقيق النتائج الملموسة على أرض الواقع، كما أنه تظل العناصر البشرية فى أى منظومة هى الأساس والمعيار الأوحد للنجاح، إذا تم توفير البيئة المناسبة لعملها من أجل تحقيق نتائج إيجابية، والمنظومة الرياضة بمصر بمختلف مجالاتها تتوقف نتائجها الإيجابية ونجاحاتها على كفاءة عناصرها البشرية وتطويرها واكتسابها الخبرات سواء من إداريين ولاعبين وحكام ومدربين ورجال إعلام ومختلف عناصر المنظومة.

وتضمنت أيضا بأن العناصر البشرية بالمنظومة الرياضية تمر فى مصر بفترات صعبة، وهى ما بعد انتهاء ممارستها للرياضية التى كان يمتهنها، وتمثل له دخل ثابت للمعيشة، ومنهم من ينتقل للتدريب ومنهم للعمل الخاص ومنهم للتدريب ومنهم من لم يكون له مصدر دخل، ومنهم من يتعرض لأزمات صحية ومنهم من يتوفاه الله ويكون عائل لأسرة، وجميع هذه النماذج شهدتها منظومة الرياضة فى مصر.