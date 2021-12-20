شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب توصى بتشكيل لجنة وزارية لفحص مشاكل مستثمرى ومصنعى برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، عرض مقترح على رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دائمة تضم جميع المسئولين بالوزارة المختصة وممثلين عن المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب وعضو من اللجنة لمتابعة المشاكل التى تواجه المستثمرين بالمنطقة بالصناعية، على أن يكون للجنة سلطة البت فى المشاكل التى تواجه القطاع ومنها على سبيل المثال التشابك بين الوزارات بشأن ملف الترخيص والتخصيص.

كما أوصت اللجنة أيضا، مراجعة الاشتراطات الخاصة بالسلع الغذائية للقائمة البيضاء بناء على شكوى أحد المستثمرين حتى يتمكن من التصدير، وتم تحويل أحد طلبات المستثمرين للجنة 2100 الخاصة بكنح أراضى للمستثمرين الجادين.

وأوصت اللجنة، توفير سكن ملائم للعاملين بالمدينة والذين يبلغ عددهم حوالى 30 ألف عامل، بالإضافة لبناء 26 مدرسة لتحويل المدينة لجذب السكان، بالإضافة لدراسة موضوع الضريبة العقارية حتى تصبح ضريبة على القيمة الدفترية للمصنع.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدى موسى، عادل النجار والنائب خالد كمالي.