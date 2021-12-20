وزير التعليم يوافق على توفير وسائل نقل لمعلمي الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن النائبان تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، ومحمد علي عبدالغني عضو مجلس الشيوخ عن دائرة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، عن موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على توفير وسائل نقل آدمية لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد.

يأتي ذلك بغرض تمكين القائمين على العملية التعليمية من متابعة المدارس المنتشرة في القرى والمدن التي تبتعد كثيرًا عن بعضها البعض، بالإضافة إلى تخفيف الأعباء عن مسؤولي التربية والتعليم في المحافظة.

استجابة الوزير شملت توفير عدد 6 أتوبيسات بحمولة "50 راكبًا"، وأتوبيسين حمولة "28 راكبًا" وسيارتين "ملاكي".