بعد ثلوج الإسكندرية.. مدبولى يطالب بالاستفادة من مياه الأمطار لإعادة استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد الرسومات التنفيذية لفصل شبكتي صرف الأمطار والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، خاصة أنه أحد الحلول المهمة، على أن يبدأ التنفيذ مع انحسار النوات، والانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة العمل على الاستفادة من هذه المياه، وتحويلها على المصارف، لإعادة استخدامها والاستفادة منها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، حضره اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وحضر اللقاء عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.

وقال "مدبولي"، إن السنوات الأخيرة أثبتت أنه لابد من وجود حل جذري لمواجهة الظروف الجوية الصعبة في الإسكندرية، في ظل كميات الأمطار غير المسبوقة التي أصبحت تهطل على المحافظة، مشدداً على ضرورة وضع حلول دائمة ومختلفة، في ظل تكرار هذه الظروف الجوية، ووضع خطة ذات تكلفة تقديرية لتنفيذها.

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