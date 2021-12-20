بريطانيا تعلن تسجيل وفيّات بـ"أوميكرون"

اسماعيل عبد الحي - أعلنت بريطانيا اليوم الاثنين، تسجيل 12 وفاة بمتحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال دومينيك راب، نائب رئيس الوزراء البريطاني لإذاعة "تايمز" إن 12 شخصا توفوا متأثرين بإصابتهم بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.

وأضاف أن 104 أشخاص يعالجون في المستشفيات الآن من الإصابة بـ"أوميكرون".

وكانت بريطانيا قد أعلنت أمس، تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا خلال 24 ساعة.

وإرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بـ"أوميكرون" في المملكة المتحدة إلى 37101 إصابة.

وتدرس الحكومة البريطانية حاليا ضرورة فرض قيود إضافية في المملكة على خلفية تنامي الإصابات بـ"أوميكرون".

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد إن الحكومة "لا تزال بإنتظار معلومات أكثر دقة حول خصائص هذه السلالة"، لكنه حذر من أن التمهل في إتخاذ إجراءات إحترازية قد يؤدي إلى عواقب وخيمة.

المصدر: "رويترز"