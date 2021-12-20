أثيوبيا.. متمردو "تيغراي" يعلنون التراجع نحو إقليمهم في شمال البلاد

أعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تيغراي"، التي تقاتل الحكومة المركزية في إثيوبيا، الإثنين، أنها ستنسحب من إقليمي أمهرة وعفر المجاورين في شمال البلاد.



وقال المتحدث باسم الجبهة، غيتاشيو رضا، لوكالة فرانس برس: "قررنا الانسحاب من هاتين المنطقتين باتجاه تيغراي. نريد فتح الباب أمام المساعدات الإنسانية".



وأضاف في تصريحات لوكالة رويترز: "نأمل من خلال انسحابنا أن يفعل المجتمع الدولي شيئا ما بشأن الوضع في تيغراي إذ لم يعد بإمكانهم استخدام غزو قواتنا لأمهرة وعفر كذريعة".



وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي دبرصيون جبر ميكائيل: "إانسحبنا من كل المناطق خارج تيغراي تلبية لدعوات دولية ولإعطاء فرصة للسلام".



وطالب الأمم المتحدة بحظر الطيران فوق تيغراي ومنع توريد السلاح لإثيوبيا وإريتريا.



وسبق للحكومة الإثيوبية أن قالت إنه يتعين على قوات تيغراي أن تنسحب من إقليمي عفر وأمهرة قبل إجراء أي مفاوضات.



واندلع القتال العام الماضي بين الحكومة الاتحادية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" التي كانت تهيمن على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو ثلاثة عقود قبل صعود رئيس الوزراء آبي أحمد للسلطة في 2018.



وأدى النزاع إلى مقتل الآلاف فيما يواجه مئات الألوف مجاعة في تيغراي ويحتاج نحو 9.4 مليون في أنحاء شمال إثيوبيا لمساعدات غذائية.