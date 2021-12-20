المبعوث الأمريكي يؤكد وجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات الليبية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند وجود عقبات تعترض إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وقال نورلاند للصحافيين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية، إن ”هناك عقبات موجودة أمام الانتخابات، منها ما يتعلق بالجانب القانوني والجانب السياسي وخاصة المتعلق بقائمة المرشحين، وهي تحتاج إلى قرار على مستوى سياسي وإرادة سياسية ليبية“.

وشدد على أن الحكومة الأمريكية تدعم هذه العملية لتسير ليبيا نحو الانتخابات.

وأضاف: ”زيارتي إلى طرابلس هدفها تقييم الاستعدادات للانتخابات، ومن الواضح أن المفوضية مستعدة فنيا لإجرائها“.

وتابع: ”التقيت بعدد من المرشحين للرئاسة، وإننا معجبون برغبتهم في خوض غمار السباق الرئاسي“.

وأشار إلى أن ”تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات أمر يعود لتوافق الليبيين“.

والتقى نورلاند في طرابلس مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا.

وقال السفير بحسب صفحة السفارة على الإنترنت: ”سررت اليوم (الإثنين) بمناقشة الانتخابات مع ليبيين من منظمات المجتمع المدني التي تعمل من أجل الخروج للتصويت، وتعزيز مشاركة الناخبين والاندماج الاجتماعي في ليبيا، وكذلك المنظمات التي تعمل كمراقبة محلية للانتخابات“.

وأضاف: ”نتفق جميعا على أن الليبيين حريصون على المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، وللمؤسسات الليبية والمتطوعين القدرة على ضمان نزاهة التصويت“.

وذكر أن ”الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون الانتخابات والإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم، استنتاج مهم من زيارتنا هو أن الليبيين والعديد من المؤسسات والمنظمات الليبية يعملون لتحقيق هذا الهدف“.

وأضاف: ”نحن نعمل لنكون شركاء في هذه العملية، ما يسمح لليبيين باتخاذ خيارهم، نحن لا ندعم أي مرشح معين، لكننا ندعم العملية، وستواصل الولايات المتحدة التفاعل مع المؤسسات والقادة الليبيين بهدف إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية سلمية، حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية تمهد الطريق لمستقبل موحد ومستقر لليبيا“.

والتقى نورلاند بمستشارة الأمم المتحدة الخاصة لليبيا ستيفاني ويليامز ”من أجل توحيد جهود الولايات المتحدة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص التحديات الحالية التي تعترض طريق الانتخابات“.

كما التقى نورلاند رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة؛ لمناقشة القضايا الليبية الرئيسة في سياق الحملة الانتخابية.

وأطلع السفير الدبيبة على وجهة النظر الأمريكية بأنه ”على المرشحين القيام بحملتهم الانتخابية بشكل منفصل عن مناصبهم العامة أو مكاتبهم“.