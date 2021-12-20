المغرب يعلن ضبط طن ونصف من المخدرات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 33 دقيقة

أعلنت السلطات المغربية، عن ضبط نحو طن ونصف من مخدر “الكيف سنابل” إضافة إلى 500 كيلوغرام من أوراق “طابا”، حسبما ذكرت صحيفة “هسبريس”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن “عناصر من كوكبة الدراجات النارية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة” حجزوا يوم أمس الأحد كمية المخدرات تلك وكانت محملة على متن سيارة مخصصة لنقل البضائع.

وأشارت إلى أن سائق السيارة ومرافقه تمكنا من الفرار عبر غابة مجاورة، فيما فتحت مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة بحثا لتحديد المتورطين.

وأوضحت الصحيفة أن العملية “تمت بالطريق الوطنية رقم 1، الرابطة بين سيدي علال التازي ومدينة القنيطزة، وتحديدا بالنقطة الكيلومترية رقم 9”.

وكانت عناصر الدرك الملكي في إقليم تنغير المغربي،قد أعلنت عن ضبط سيارتين رباعيتي الدفع إحداهما محملة بـ500 كيلوغرام من مخدر “الشيرا” على شكل صفائح.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن “العناصر الدركية تمكنت من حجز المخدرات في منطقة تقع على الحدود بين إقليم تنغير وإقليم الرشيدية، وتم توقيف شخص للاشتباه في تورطه في العملية، فيما لاذ آخر بالفرار وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية”.

وكشفت المصادر، أن “المخدرات المحجوزة كانت قادمة من جنوب المغرب (كلميم) في طريقها إلى الحدود المغربية الجزائرية عبر منطقة مرزوكة، قبل أن تفلح العناصر الأمنية في إفشال العملية”.