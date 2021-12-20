شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رافع أثقال إيراني يروي تفاصيل فراره من فريق بلاده في النرويج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

يواجه أمير أسد الله زادة، عضو فريق رفع الأثقال الإيراني، الذي شارك في بطولة العالم في النرويج، مؤخرا، مشكلة مع السلطات الإيرانية؛ بعدما رفض العودة إلى إيران، وتوجه إلى ألمانيا، لتقديم طلب اللجوء السياسي.



وتعود قصة زادة إلى نوفمبر الماضي، عندما رفض ارتداء قميص حمل صورة قاسم سليماني قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري، والذي قُتل في غارة جوية للجيش الأمريكي بالقرب من مطار بغداد الدولي مطلع العام 2020.

وكشف رافع الأثقال في الفريق الوطني الإيراني كيف هرب من الفندق الذي كان يقيم فيه مع بقية أفراد الفريق في النرويج، قائلا إنه وجد نفسه يركض في منتصف الليل للنجاة بحياته.