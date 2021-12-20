تأجيل انتخابات رئاسة ليبيا "شبه محسوم" رغم عدم صدور إعلان رسمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا سبعة عشر مرشحا للانتخابات الرئاسية الليبية الإثنين، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى تزويدهم بتفسيرات لأسباب عدم إجراء الاقتراع في الموعد المحدد، ما يشكل اعترافا ضمنيًا بأن ليبيا لن تشهد انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول/ديسمبر.



وقبل أربعة أيام من موعد الاستحقاق، يؤكد العديد من المسؤولين الليبيين استحالة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر بسبب عدم وجود قائمة رسمية بالمرشحين، واستمرار الخلافات بين الأطراف السياسيين حول القاعدة القانونية للاقتراع.

ولكن لا تبدو أي مؤسسة مستعدة لتحمل مسؤولية إعلان هذا الإرجاء بشكل رسمي، وخصوصا أن كلا من المفوضية العليا للانتخابات وبرلمان طبرق (شرق) ينزع عنه مسؤولية القيام بذلك ويحيلها على الطرف الآخر.