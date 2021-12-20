الرئيس الموريتاني: المنقبون عن الذهب خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، إن المنقبين عن الذهب السطحي في شمال البلاد، خلقوا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ساهمت في توازنه.



وأضاف الرئيس الموريتاني، في كلمة له أمام عدد من المنقبين في مدينة الشامي، حيث كان يطلق مشاريع متعلقة بالتعدين، أن المنقبين ”استطاعوا بإرادتهم وسواعدهم خلق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني، مثلت عامل توازن واستقرار وإعمار كان البلد بحاجة إليها“.

وتعهد الرئيس ولد الغزواني، بالوقوف إلى جانب المنقبين في جميع الأحوال، وفي جميع الظروف، سواء كانوا منقبين وطنيين أو مستثمرين أجانب، مؤكدا أنه سيصدر توجيهات بأن تدرس جميع مطالبهم، ويلبى الممكن منها بشكل فوري.