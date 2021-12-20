الكويت: الجرعة المعززة من لقاح كورونا إلزامية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قررت الحكومة الكويتية، يوم الإثنين، جعل الجرعة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إلزامية.



ونقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء قوله، إنه ”تقرر اعتبار كل من مضى 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد فيروس كورونا غير مكتمل التحصين، ما لم يتلق جرعة معززة“.

وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار، اعتبارا من الثاني من كانون الثاني/ يناير المقبل، وفق ما نقلته ”رويترز“.

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي لمدة 10 أيام على القادمين إلى البلاد مع إمكانية إنهاء الحجر قبـل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 26 كانون الأول/ ديسمبر.

وفي 8 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد ”أوميكرون“، وذلك بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الرسمية ”كونا“ حينها، إن الإصابة تعود لمسافر أوروبي قدم إلى الكويت من إحدى الدول الأفريقية، التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد.