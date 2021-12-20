بايدن يحن لزوجته الأولى وابنته

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حضر الرئيس الأمريكي جو بايدن حفلا لإحياء ذكرى وفاة زوجته الأولى وابنته الرضيعة في حادث سيارة عام 1972.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن بايدن حضر، محاطا بكل أفراد الأسرة - بما في ذلك الزوجة جيل وابنه هانتر والعديد من الأحفاد في كنيسة برانديواين الرومانية الكاثوليكية بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وعقب ذلك توجه بايدن مع أفراد عائلته إلى قبري نيليا بايدن وطفلتها نعومي، التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرا وقت وقوع الحادث.

وكان جو بايدن سيناتورا جديدا منتخبا في 18 ديسمبر 1972 عندما اصطحبت نيليا أطفالها الثلاثة في سيارة العائلة لشراء شجرة عيد الميلاد، حيث توفيت هي ونعومي فيما أصيب الأبناء هانتر، 3 أعوام آنذاك، وبو بجروح خطيرة.

وتطارد المأساة - إلى جانب وفاة بو بسرطان الدماغ في عام 2015 - الرئيس، الذي يتحدث كثيرا عن حزنه وكيف حوله إلى موظف مدني عطوف.

وكافح هانتر بايدن إدمان المخدرات وخضع للتدقيق بسبب صفقات تجارية أجنبية مشبوهة في الصين وأوكرانيا.