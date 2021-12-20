شكرا لقرائتكم خبر بايدن يحن لزوجته الأولى وابنته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن بايدن حضر، محاطا بكل أفراد الأسرة - بما في ذلك الزوجة جيل وابنه هانتر والعديد من الأحفاد في كنيسة برانديواين الرومانية الكاثوليكية بالقرب من منزله في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وعقب ذلك توجه بايدن مع أفراد عائلته إلى قبري نيليا بايدن وطفلتها نعومي، التي كانت تبلغ من العمر 13 شهرا وقت وقوع الحادث.
وكان جو بايدن سيناتورا جديدا منتخبا في 18 ديسمبر 1972 عندما اصطحبت نيليا أطفالها الثلاثة في سيارة العائلة لشراء شجرة عيد الميلاد، حيث توفيت هي ونعومي فيما أصيب الأبناء هانتر، 3 أعوام آنذاك، وبو بجروح خطيرة.
وتطارد المأساة - إلى جانب وفاة بو بسرطان الدماغ في عام 2015 - الرئيس، الذي يتحدث كثيرا عن حزنه وكيف حوله إلى موظف مدني عطوف.
وكافح هانتر بايدن إدمان المخدرات وخضع للتدقيق بسبب صفقات تجارية أجنبية مشبوهة في الصين وأوكرانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يحن لزوجته الأولى وابنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.