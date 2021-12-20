شكرا لقرائتكم خبر مسؤول أممي: بنجلاديش أنقذت لاجئي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، توم أندروز، في ختام زيارته الرسمية الأولى لبنجلاديش، أنه سيبذل قصارى جهده من أجل استجابة دولية أقوى للضغط على جيش ميانمار وتحميله المسؤولية الكاملة عن الأزمة في البلاد.

وأثنى أندروز، وفقا لما نقله موقع أخبار الأمم المتحدة، على حكومة بنجلاديش لأنها منحت لاجئي الروهينجا اللجوء بعيدا عن «الجرائم الفظيعة» التي ارتكبت ضدهم في ميانمار.

وأشار إلى أن بنجلاديش أنقذت عددا لا يحصى من الأرواح عندما فتحت ذراعيها وقلبها لأبناء الروهينجا الذين نجوا من هذه الفظائع التي لا توصف والتي ألحقها بهم جيش ميانمار.

وأكد أنه لا يمكن لبنجلاديش تحمل المسؤولية وحدها، وشدد بالقول «مطلوب التزام أقوى بتوفير الموارد للاجئي الروهينجا والمجتمعات المضيفة. وتحتاج حكومة بنجلاديش إلى شراكة دولية أقوى، وتستحقها.»

وبالنسبة للروهينجا، أشار أندروز إلى أنه «تقريبا كل شخص تحدثت إليه، يريد العودة إلى الديار بشكل طوعي وآمن ومستدام وبكرامة.»