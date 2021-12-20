شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: مصحف الأزهر يحتوى على معانى وآخر مجرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور نظير عياد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، فكرة إعداد مصفحا يحتوى على تفسير معاصر، وذلك خلال اجتماع اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح المقدم من النائب يوسف السيد عامر رئيس اللجنة بشأن إعداد تفسير جامع يعنى بتقديم كتاب الله تعالى بأسلوب عصرى يعبر عن وسطية الإسلام و اعتداله وذلك لمواجهة التطرف.

وقال "نظير": "أثمن هذه الفكرة، ودعونا نتفق أن القرآن هو كتاب الله والنظرية إلى تفسير معاصر ضرورة حياتيه، فكرة رائعة ويجب أن نقف على ما انتهت إليه المؤسسات الدينية فى هذا الصدد" مضيفا: "لدينا مصحف الأزهر بنوعين الأول مجرد من المعانى وأيضا مصحف مزود بالمعاني".

وشدد على احتياج المرحلة الحالية إلى تفسير عصرى بعيدا تأصيلات القدماء".

فيما أكد عبد الفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين السابق، أن فكرة إعداد تفسير عصرى تحتاج إلى تكافت الجهود المضنية من أجل إخراجها للنور، مؤكدا أن الأفكار المتطرفة والمفاهيم الخاطئة الإسلام منها براء.

وأشار إلى أن جهود المؤسسات الدينية تصب فى التجديد وأن العصر الذى نعيش فيه يحتاج إلى مشروع تفسير عصرى لأنه من الأهمية بمكانة، مشيرا إلى أن هناك وضع سموما فى التفاسير المختصرة يجب الرد عليها حتى لا يتأثر الناس كما تأثروا بأفكارهم الخبيثة التى تم بثها فى القنوات المعادية لمصر.