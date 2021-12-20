شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تزور مجمعا صناعيا ببرج العرب وتوصى بمراجعة اشتراطات سلامة الغذاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد من لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أحد المجمعات الصناعية للحاصلات الزراعية بمنطقة برج العرب، وذلك فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد للمنطقة الصناعية بالمدينة لمتابعة البنية التحتية للمنطقة الصناعية.

واستمع الوفد لشرح مفصل حول الصناعات التى يقوم بها المجمع وحجم الصادرات والجهود المبذولة لزيادة حجم الصادرات لتوفير العملة الصعبة وفى نفس الوقت لاستيعاب أكبر عدد من الأيدى العاملة وتوفير فرص عمل للشباب، وقال النائب، مجدى الوليلى، أن مصر تستهلك 700 ألف طن فول سنويا، وتعد من أكبر الدول استيرادا له على مستوى العالم.

وأوصت لجنة الصناعة، بمراجعة الاشتراطات لسلامة الغذاء وذلك لما تقدم به أحد أصحاب المصانع من شكوى تفيد من المغالاة فى الطلبات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنواب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار ونيفين الكاتب ومحمد حمدى موسى، عادل النجار وخالد كمالي.