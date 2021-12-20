شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حادث مروع لشاحنة اصطدمت بقافلة أمريكية في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترجح الشرطة الألمانية وفاة سائق شاحنة عقب اصطدامه بقافلة عسكرية أمريكية على أحد الطرق السريعة في ولاية بافاريا الألمانية.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الاثنين، إن مقصورة السائق دُمرت بالكامل، مضيفا أنه لا يزال يتعين انتشال السائق المفترض وفاته من المقصورة. وترجح الشرطة أن الاصطدام كان حادثا وليس هجوما.

وبحسب البيانات، فإن النيران اندلعت في عدد من المركبات،فيما أوضح المتحدث أنه تم نقل ثمانية أفراد من القوات المسلحة الأمريكية إلى المستشفى بسبب إصابتهم على الأرجح باختناقات من الدخان الناجم عن الحريق.