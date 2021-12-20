انت الان تتابع خبر ريال مدريد يزف نبأ ساراً يخص أحد لاعبيه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذلك في ظل الإصابات والحالات الإيجابية بكوفيد-19، التي لم يستطع الاعتماد عليها في مباراة قادش، بينما لم يُحسم بعد مصير إيسكو ألاركون، حيث يُشتبه في إصابته بكورونا.

وجاءت نتائج فحوصات إيسكو سلبية، لكنه لم يتدرب على سبيل الاحتياط بسبب وضع ريال مدريد، وظهور سبع حالات خلال الأسبوع الماضي، خاصةً مع شعوره بالتهاب في الحلق، وظهور أعراض نزلة برد على أبنائه.



وقد توجه إيسكو إلى مقر النادي، اليوم الاثنين، لإجراء مسحة وفحص أجسام مضادة، في انتظار النتائج.

أما الكرواتي لوكا مودريتش، فلا يزال معزولا بمنزله، رغم أن نتيجة مسحته الجمعة الماضي جاءت سلبية، إلا أنه يعاني أعراض نزلة برد.

وهو الموقف الذي يعني غيابه على الأرجح، عن آخر مباراة للفريق هذا العام ضد أتلتيك بيلباو، الأربعاء المقبل، إلا لو حدثت مفاجأة.

كما يستمر مارسيلو ولونين ورودريجو وأسينسيو وبيل ودافيدي أنشيلوتي، نجل ومساعد كارلو، في العزل المنزلي.