انت الان تتابع خبر الوكالة الأوروبية للأدوية تمنح الضوء الأخضر للقاح مضاد لكورونا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعطت الوكالة الأوروبية للأدوية، الضوء الأخضر اليوم الإثنين، للقاح نوفافاكس المضاد لكوفيد-19، والذي يرتكز على تقنية تقليدية أكثر من تلك المستخدمة في اللقاحات المتاحة، وهو أمر قد يقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.
وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأمريكية ”الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق“، على ما ذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، قالت شركة ”نوفافاكس“، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90 % بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة في بيان، أن ”اللقاح أظهر حماية بنسبة 100 % ضد الأمراض المتوسطة والشديدة، و90.4 % في الإجمال“، مشيرة إلى أن ”الدراسة شملت 29.960 مشاركا في 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها.
وفي حزيران/ يونيو الماضي، قالت شركة ”نوفافاكس“، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90 % بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وأضافت الشركة في بيان، أن ”اللقاح أظهر حماية بنسبة 100 % ضد الأمراض المتوسطة والشديدة، و90.4 % في الإجمال“، مشيرة إلى أن ”الدراسة شملت 29.960 مشاركا في 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها.