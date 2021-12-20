الوكالة الأوروبية للأدوية تمنح الضوء الأخضر للقاح مضاد لكورونا

وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأمريكية ”الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كوفيد للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق“، على ما ذكرت الوكالة الأوروبية للأدوية في بيان.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، قالت شركة ”نوفافاكس“، إن لقاحها المضاد لفيروس كورونا فعال بنسبة تزيد على 90 % بما في ذلك ضد المتحوّرات، وذلك بعد دراسة أجريت على نطاق واسع في الولايات المتحدة.



وأضافت الشركة في بيان، أن ”اللقاح أظهر حماية بنسبة 100 % ضد الأمراض المتوسطة والشديدة، و90.4 % في الإجمال“، مشيرة إلى أن ”الدراسة شملت 29.960 مشاركا في 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك لتقويم فعالية اللقاح وسلامته والمناعة التي يوفّرها.