انت الان تتابع خبر سوريا تطرد لاعباً لمشاركته في مباراة الأساطير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونشر حساب اللجنة الأولمبية السورية صورة عن قرار العقوبة المفروضة على فراس الخطيب.

وجرت مباراة ودية بكرة القدم بين "أساطير العرب" و"نجوم العالم" على هامش النسخة العاشرة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، وانتهت بفوز "أساطير العرب" بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بخمسة أهداف لمثلها.

