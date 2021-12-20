شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لـ"الشيوخ": الدولة لديها خطط للتعامل مع زيادة منسوب البحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن ما يقال فى الخطب حول ظاهرة تغير المناخ ليس كله صحيحاً وانما هناك بعض التصريحات هدفها أن تحدث نوع من عمليات الحشد.

وناقشت وزيرة البيئة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، التساؤل الهام الخاص بالخطر الذي يهدد الإسكندرية نتيجة للتغييرات المناخية، حيث قالت:"هل الإسكندرية هتغرق؟" وأجابت قائلة:" هناك سيناريوهين حول هذا الآمر أحدهما يقول أن هناك أجزاء منها ستغرق، وسيناريو آخر يقول لا لن تغرق، والعلم يقول هذا" وأضافت:" الدولة المصرية إتخذت إجراءات بخطة واضحة للتعامل مع هذه القضية".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.