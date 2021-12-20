شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية شباب الأحزاب يتساءل عن خطة الحكومة للحفاظ على السواحل المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن مناقشة مجلس الشيوخ اليوم طلب مناقشة حول تغير المناخ يتصل بحق دستورى للمجلس فى تفعيل أداة رقابية.

وأضاف النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "ندرك تماما ما يعانيه العالم من أثار مترتبة على التغير المناخى متسائلا عن الإجراءات التى تتخذها الدولة فى سبيل تحقيق الأمن الغذائى وخطة الحكومة للحفاظ على السواحل المصرية الشمالية مضيفًا: "كلنا تابعنا تصريحات رئيس الوزراء البريطانى حول أن بعض المدن ستختفى ومنها الإسكندرية"

كما تساءل عضو تنسيقية شباب الأحزاب عن الإجراءات المتخذة للتعامل مع الخريطة المطرية التى تغيرت بشكل كبير فى مصر.

وتساءل العضو محمد السباعى قائلًا: "ما هى الإجراءات المتبعة تجاه استضافة مصر قمة المناخ فى 2022 وما هو الدور الذى ستقوم به مصر والاستفادة المترتبة سواء بالنسبة لمصر أو الوضع الإقليمى" لافتا إلى أن مصر لها خطوات فى التعامل مع التغير المناخى من خلال مشروعات الطاقة المتجددة وإجراءات حماية الشواطئ

واشار العضو محب الرافعى إلى أن هناك عواقب بشأن تغير ظاهرة المناخ وخسارة مخزون مياة الشرب وتراجع المحصول الزراعى وارتفاع مستويات البحار وحدوث ازمة غذائية لافتا إلى أن ذلك يتطلب من الحكومة خطة تنسيقية لمواجتهها وأن الامر ليس مهمة وزارة البيئة وحدها وإنما مهمة تقوم الحكومة بوضع خطة تنسيقية بمهام كل وزارة لمواجهة الازمة

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فى حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.