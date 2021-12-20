شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة لمجلس الشيوخ: مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ 2050 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ 2050 ليعلم العالم كله أن مصر لديها خطة لمواجهة التغير المناخي.

وأشارت وزيرة البيئة فى ردودها على نواب مجلس الشيوخ بشأن قضية التغير المناخ التى كانت محل نقاش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن قضية المناخ جديدة على الجميع، مضيفة :"مازلنا نعدل السياسة وما يحدث فى العالم كله فى قضية المناخ يجعلنا كحكومة مصرية تغير طريقة التفكير بشكل مستمر".

وأوضح أن كل ما طرح نواب مجلس الشيوخ بشأن قضية تغير المناخ سيكون محل نقاش وبحث داخل وزارة البيئة".

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة التى ناقشت طلب مقدم من النائب وليد التمامي ونحو 25 عضواً حول إستیضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، وسط حضور وزيرة البيئة.

وأعلن "عبد الوهاب" أن الجلسة المقبلة لمجلس الشيوخ ستنعقد صباح يوم الأحد 2 من شهر يناير عام 2022، مهنئا مجلس الشيوخ بالعام الميلاد الجديد.

يذكر أن مجلس الشيوخ يناقش اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استیضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وأشار فى طلب المناقشة إلى أن إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ الموقعة فى نيويورك بتاريخ 9 مايو سنة 1992عرفت التغير المناخى بأنه:" تغير فى المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشرى الذى يفضى إلى تغير فى تكوين الغلاف الجوى العالمى والذى يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعى للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة"