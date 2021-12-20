شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يحيل المناقشات حول التغير المناخى ورد وزيرة البيئة للجنة الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، علي إحالة مناقشات أعضاء المجلس ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامي ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ إلي لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة وذلك لبحثة وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، في حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

ودعا رئيس الشيوخ، جميع أعضاء المجلس ممن بذلوا جهد في البحث حول هذه القضية سواء تم عرضة في الجلسة العامة أو لم يتمكنوا من ذلك، من تقديم أي دراسات يرون أنها تتعلق بهذا الأمر، إلي الأمانة العامة لموافاه اللجنة البرلمانية بشأنها.

من جانبه تعهد النائب عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ بإعداد تقرير يليق بمجلس الشيوخ في عصرة الجميل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وكان النائب وليد التمامي، قد طالب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأثنين ، الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء لاستعراض الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وخطط التوسع الطاقة النظيفة وحماية الشواطئ، لاسيما وأننا علي أعتاب الجمهورية الجديدة التي نسعي سويا فيها من أجل ريادة مصر في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار التمامي، إلي أن اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ والمتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ دليل علي تقدير العالم لمصر ورئيسها، مشيراً إلي الكلمة المؤثرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو.