شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تؤكد لـ"الشيوخ" اهتمام القيادة السياسية بظاهرة التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، اهتمام القيادة السياسية بقضايا البيئة، وفى مقدمتها التغيرات المناخية، مشيرة إلى الجهود المصرية المبذولة لاستضافة مصر لقمة المناخ عام فى نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ وحرصها على استضافة جميع الشركاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 20 عضوا حول استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، فى حضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.

ورحبت ياسمين فؤاد، بكل الاقتراحات التى يمكن تقديمها فى ظل استضافة مصر لقمة المناخ، بقولها: "لا نستطيع الحديث عن شراكة الجميع على المستوى الدولى، بدون أن يكون الكل أيضا شركاء على المستوى الوطنى، لذا نرحب بأى مقترح وكل المقترحات قابلة للتنفيذ".

وأوضحت وزيرة البيئة، أن التغيرات المناخية قضية مجتمعية ودولية عالمية، فلا يستطيع أحد وضع أسوار وحواجز لمنع المشكلات البيئة الناجمة سواء بوضعها البيئى أو التنموي

واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى أن رئاسة رئيس الوزراء للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، دليل على أهمية هذه القضية والاقتناع بأن القضية التى تصب فى جميع مسارات التنمية بكافة قطاعات الدولة، يجب أن تكون على أجندة الحكومة بمستوى رئيس الوزراء، مشيرة إلى أن حديثها عن اتفاقية تغير المناخ والوضع الدولى وتسلسله، يرد على الاستفسارات النيابية الخاصة بالإجراءات الوطنية المبذولة.

ونوهت وزيرة البيئة، إلى أهمية دور السلطة التشريعية فى قضايا البيئة، بقولها: "مش هنقدر نمشى فى كافة الموضوعات التى تهم المواطن بدون السلطة التشريعية، ويشرفنى دائما تواجدى فى المجلس النيابى ولن يكون هذا اللقاء الأخير حيث ستكون مشاركتى بلجنة الطاقة للرد على اى استفسارات ومقترحات".