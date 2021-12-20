شكرا لقرائتكم خبر عن نواب مجلس الشيوخ بجلسة مناقشة قضية المناخ: الدول الصناعية تقتل كوكب الأرض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتهم نواب مجلس الشيوخ، الدول الصناعية بأنها تقتل كوكب الأرض، مطالبين خلال الجلسة العامة الحكومة المصرية بوضع حلول لمواجهة هذه الظاهرة، جاء ذلك خلال جلسة اليوم لمناقشة طلب مقدم من النائب وليد التمامى ونحو 25 عضوًا حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة فى هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة فى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وثمنت الدكتورة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، دور الحكومة المصرية فى مواجهة هذه الظاهرة، واصفة قضية تغير المناخ بالقضية الخطيرة، نظرًا لأن تأثيرها يمتد على الماء والتربة والهواء مما ينعكس على صحة الإنسان".

وأشارت إلى أن هناك جهود معنية من الحكومة المصرية لمواجهة الانبعاث الضارة على الإنسان المصرى وصحته، معبرة عن سعادتها لاختيار مصر يأن تكون مقرًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخ الأمر الذى يعكس ثقة العالم فى الدولة المصرية.

بدوه قال النائب جمال أبو الفتوح أن قضية التغير المناخى قضية خطيرة جدا، مشيرا إلى أن نتيجة تغير المناخ ستصبح موجات ارتفاع الحرارة والأمطار أكثر شيوعا، مشيرا إلى أن المؤتمرات التى تنعقد فى هذا الأمر تمثل إنذار شديد الخطورة للإنسانية وفقا للتقارير الصادرة بهذا الأمر

فيما أكد النائب أيهاب وهبه أن تغير المناخ والاحتباس الحرارى مشكلة عالمية تقترب كل يوم خطوة من الأرض، مشيرا إلى أننا خلال نصف قرن سيتغير شكل العالم".

وأوضح أن هناك دول تخلت عن دورها فى هذا الأمر، مضيفا: "أكثر المتهمين بقتل كوكب الأرض هى الدول الصناعية لتى أطالبها بتحمل المسئولية لأن ما تفعله ليس من العدل".

فيما أوضح النائب محمد على عبده أن قضية التغير المناخ قضية حاسمة لا مثيل لها من حيث الحجم، مطالبًا باستيضاح الحكومة لحماية الشواطئ والمناطق الساحلية مثل الإسكندرية وغيرها من المحافظات"، كما طالب باستيضاح من الحكومة حول الإجراءات المتخذة لحماية المناطق الجديدة كالعلمين ورشيد.

فيما أكد النائب محمد فريد أن قضية تغير المناخ تعد أزمة حقيقة تواجه الإنسان، محملًا الدول الصناعية هذا الوضع الغير المقبول".

فيما قال النائب محمود بكرى أن هذا المجلس يأخذ بزمام الأمور فى القضايا التى تهم، داعيا لمواجهة التحديدات فى هذا الأمر.

فيما قالت النائبة منى أحمد فتحى أن هذه الظاهرة مواجهاتها حتمية، مشيرة إلى أن قضية التغير المناخى نابعة من الدول صناعية، مثمنة جهود الحكومة المصرية بشأن هذه القضية موضحة أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنيّة لتغيُّر المناخ 2050 على هامش مشاركتها فى فعاليات مؤتمر المناخ بغلاسكو "كوب 26".



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