شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تكشف سبل زيادة حجم الصادرات الصناعية لـ100 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه حتى يتم زيادة حجم الصادرات المصرية ليصل إلى 100 مليار دولار، وأن تتحول الصناعة لقاطرة حقيقية للتنمية هناك عدد من الإجراءات التى يجب مراعاتها ووضعها فى الحساب مثل ضرورة وجود قانون صناعة موحد يهدف لحل كافة المشاكل المتعلقة بالمصنعين والمستثمرين.

وأكد محمود، أن الصناعة تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية لافتا إلى أن التشابك بين الوزارات من أهم وأبرز الملاحظات التى تواجه قطاع الصناعة والمستثمرين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلمانى من لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم لمحافظة الإسكندرية ومدينة برج العرب، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية.

وتابع محمود:" اليوم نزور مدينة برج العرب للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية، تلك المدينة الواعدة، ويجب سرعة الانتهاء من جميع المرافق العامة والخدمات لتكون جاذبة للمواطنين بداية من ملف الاسكان، إنشاء مجمعات زراعية، صناعية، الطرق، الكهرباء، والغاز".

وشدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة إنشاء خريطة صناعية متكاملة للوقوف على حجم الصناعات المطلوبة وتلك التى يوجد بها طفرة".

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدى موسى، عادل النجار والنائب خالد كمالي.