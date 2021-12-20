شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" تستمع لمشاكل المستثمرين بمدينة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع وفدا برلمانيا من لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، لمشاكل المستثمرين والمصنعين بمدينة برج العرب، وذلك خلال الزيارة التى تنظمها اللجنة حاليا لمدينة برج العرب، وجاء أبرزها توفير وحدات سكنية ل30 ألف عامل بالمدينة، والتنسيق بين الجهات والهيئات الحكومية المختلفة من أجل المرافق العامة والخدمات، والقدرة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحى، ومحطات الكهرباء، وكذلك خطة زيادة الاستثمارات فى المدينة من خلال عوامل الجذب والمحفزات والتيسيرات والتسهيلات فى واحد من أبرز القطاعات على مستوى الجمهورية.

وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التنمية الحقيقة تستوجب وجود مدينة متكاملة، بداية من توفير فرص عمل وهذا متمثل فى إنشاء المصانع والشركات، مرورا بالاهتمام بالبنية التحتية والمرافق والخدمات لتكون هذه المدينة الجديدة عامل جذب للمواطنين ومن ثم تحقق الهدف المرجو منها وهو الخروج من الوادى الضيق، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتابع محمود:"من غير المعقول أن ننفذ مدينة صناعية على أحدث طراز ومزودة بأحدث الماكينات والمعدات، ولكن نغفل توفير وحدات سكنية للعاملين بها، أو عدم الانتهاء من المرافق العامة والخدمات التى تمثل عصب الحياة".

وطالب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، سرعة توفير وحدات إسكان اجتماعى للعاملين بمدينة برج العرب، وذلك كن خلال التنسيق بين الجهات المختلفة على أن تكون الأولوية فى الطرح للعاملين لتحقيق فكرة التنمية العمرانية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.