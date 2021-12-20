شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بالشيوخ: قمة الأمم المتحدة بجلاسكو أطلقت جرس إنذار بخصوص تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، إن القمة التي عقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) نوفمبر الماضي بمدينة جلاسكو، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلقت جرس إنذار بخصوص تغير المناخ، وسط توقعات بأن تتسبب الظاهرة في اختفاء 3 مدن بالعالم ومنها مدينة الإسكندرية الأمر الذي أثار مخاوف المصريين لاسيما في الإسكندرية والمحافظات الساحلية.

وطالب التمامي، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء بإستعراض الإجراءات لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وخطط التوسع في الطاقة النظيفة وحماية الشواطئ، لاسيما وأننا علي أعتاب الجمهورية الجديدة التي نسعي سويا فيها من أجل ريادة مصر في كافة المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار التمامي، إلي أن اختيار مصر ممثلًا عن قارة أفريقيا لاستضافة فعاليات الدورة السابعة والعشرين لقمة المناخ والمتوقع انعقاده في نوفمبر من العام المقبل 2022 بمدينة شرم الشيخ دليل علي تقدير العالم لمصر ورئيسها، مشيراً إلي الكلمة المؤثرة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة التي عقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 26) نوفمبر الماضي بمدينة غلاسكو.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح سياساتها وإجراءاتها المتخذة في هذا الشأن لمواجهة هذه الظاهرة والحد من مخاطرها، ومدى توافقها مع المعايير والاتفاقيات الدولية،والتصنيف المأمول بلوغه وفق مؤشر أداء تغير المناخ.