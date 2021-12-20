شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يدعو الحكومة للاهتمام بالبحث العلمى لمواجهة التغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، الشكر، للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إدراج طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، المقدم من النائب وليد التمامى على جدول أعمال الجلسة العامة.

وقال "مطر" فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين:" هناك تغير فى المناخ بالكرة الأرضية، ويجب على الحكومات أن تضع خطط وإجراءات لمواجهة هذا التغيير، ودراسة مدى تأثيرها على النشاط البشرى ومعدلات الإنتاج ومعدلات استهلاك الطاقة وتأثير هذا التغيير على الإنتاج الغذائى وأيضا خطورة ارتفاع منسوب المياه وتأثير ذلك على المدن الساحلية".

وتابع قائلا: "كلنا نذكر أن المناخ فى مصر قبل ذلك كان عبارة عن "حار صيفا ودافئ ممطر شتاءً" ولكن مع تغيير المناخ أصبحت أغلب تقارير هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن ارتفاع شديد فى درجات الحرارة صيفا وانخفاضها شتاءًا" مشيرًا إلى أن الحكومة أنشأت المجلس الوطنى للتغييرات المناخية عام 2015، مضيفا: "نحن نريد أن نعلم ماذا فعل هذا المجلس، كما تبنت الحكومة أيضا فى سياستها الاقتصادية الأخيرة وضع البعد البيئى ضمن شروط إقامة أى مشروع لأهمية التغييرات المناخية".

وقال تيسير مطر:" هناك اهتمام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الأمر وقد تابعنا حضوره مؤخرا قمة المناخ الأخيرة فى لندن وكلمته التى حازت على إعجاب جميع قادة العالم عندما طالب أن تساعد الدول المتقدمة الدول النامية فى الحد من تأثيرات تغير المناخ".

وأشار إلى أنه يجب على الحكومة أن تتكاتف ممثلة فى جميع الوزارات وتضع حلولا لمواجهة التغير المناخى واعتبارها قضية مجتمعية تستوجب أيضا تشجيع البحث العلمي.

واختتم تيسير مطر كلمته بتوجيه الشكر لمقدم طلب المناقشة، مؤكدا على ثقته فى الحكومة المصرية بأنها قادرة على تقديم نموذجا وقدوة للعالم بشأن هذه القضية الهامة".