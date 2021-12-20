شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشيد بحضور النواب والتزامهم رغم الظروف الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بإلتزام أعضاء المجلس فى الحضور رغم الظروف الجوية السيئة.

وأضاف خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ:" الحضور الكثيف والمعتاد رغم الظروف الجوية يبرهن على إلتزام أعضاء المجلس بمناقشة القضايا الوطنية".

يذكر أن المجلس يناقش اليوم طلب مناقشة مقدم من النائب وليد التماسي ونحو 25 عضواً حول إستیضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، ومدى مطابقة هذه الإجراءات مع الأجندة الدولية الموضوعة في هذا الخصوص وفقا للمعايير المحددة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة.