مفوضيّة الإنتخابات في ليبيا : لا توجد أيّ مشكلةٍ فنيّة لإجراء الإنتخابات في موعدها

اسماعيل عبد الحي - أكد رئيس مفوضية الإنتخابات في ليبيا، عماد السايح أنه "ليست لدى المفوضية أي مشكلة فنية في إجراء الانتخابات في موعدها".

وتوقع المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي تأجيل الانتخابات العامة "فترة وجيزة" وأرجع ذلك إلى "الصعوبات والعراقيل" التي واجهت العملية الانتخابية، في حين كان متحدث مجلس الدولة الليبي، محمد عبد الناصر، قد قال إن "المجلس لم يطلب بمبادرته تأجيل الانتخابات فقط، بل دعا إلى ضرورة أن تجرى على أساس دستوري صحيح وقاعدة توافقية حسب الإتفاق السياسي".

كما دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا إلى تأجيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر حتى فيفري القادم، وسط تزايد الخلافات حول عدد من القضايا ذات الصلة.

المصدر: "الشاهد" + RT