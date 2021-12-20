روسيا: قد نمد دول إفريقيا بلقاح “سبوتنيك 5" مجانا

اسماعيل عبد الحي - أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن موسكو قد تبدأ بإمداد دول القارة الإفريقية بلقاح “سبوتنيك V” ضد فيروس كورونا مجانا.

ويأتي هذا لمساعدة الدول الإفريقية، في الحد من تفشي متحور “أوميكرون” الجديد.

وجاء هذا التصريح، في رد مدير صندوق الاستثمارات المباشرة، كيريل دميترييف، في حوار أجري معه ضمن إطار برنامج “موسكو. الكرملين. بوتين” وتم بثه اليوم الأحد.

وقال مدير صندوق الاستثمارات المباشرة: “أولى الصادرات قد تقدم إلى دول إفريقيا التي تواجه حاليا تفشي أوميكرون على نطاق واسع”.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان ألكسندر غينزبورغ، مدير مركز غاماليا للأبحاث العلمية الذي طور “سبوتنيك V”، أن التطعيم بهذا اللقاح والجرعة الثالثة المعززة من لقاح “سبوتنيك-لايت” يمنح الحصانة التامة ضد “أوميكرون”.

ورجح غينزبورغ أن فعالية التطعيم بلقاح “سبوتنيك” ضد متحور “أوميكرون” لا تقل عن 83 بالمائة.