إغلاق ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

أغلقت هيئة ميناء الإسكندرية اليوم حركة الملاحة البحرية بميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة، بسبب الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج، وزيادة سرعة الرياح. وأوضح المتحدث باسم الهيئة أحمد بريقع في بيان له أن قرار إغلاق البوغازين جاء حرصاً على سلامة الأفراد والممتلكات، وعدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.



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