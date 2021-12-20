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استخبارات كوريا الجنوبية تحذر من احتمال وقوع هجمات إرهابية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 44 دقيقة

علم كوريا الجنوبية

حذرت وكالة الاستخبارات الوطنية بكوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، من احتمال قيام جماعات إرهابية متطرفة بأعمال إرهابية في أي مكان من أنحاء العالم بمناسبة نهاية العام وبداية عام جديد.

وأشار مركز تكامل معلومات الإرهاب التابع للوكالة في تقرير إلى احتمال كبير لقيام الجماعات الإرهابية المتطرفة بهجمات إرهابية تستهدف أهدافا سهلة مثل المواطنين العاديين خلال الأعياد الغربية مثل عيد الميلاد.

وذكرت الوكالة أنه من الممكن أن تتحول المظاهرات الاحتجاجية ضد التطعيم الإلزامي ضد في أوروبا ودول أخرى إلى تجمعات عنيفة أو أن تصبح أهدافا للهجمات الإرهابية.

وأفادت بأنها تعتقد بأن التهديد الإرهابي موجود ليس في الدول الغربية والمناطق غير المستقرة فحسب، بل وفي كوريا الجنوبي أيضا.

وقال مسؤول في الوكالة إن الإرهاب أصبح بشكل متزايد تهديدا واضحا وقائما بالفعل، متعهدا بتكثيف الجهود لحماية المواطنين والأمن العام.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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