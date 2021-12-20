إغلاق 3 موانئ في مصر بسبب سوء الأحوال الجوية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن مصر أغلقت ثلاثة موانئ بسبب سوء الأحوال الجوية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ”إغلاق ميناءي بور توفيق والزيتيات بالسويس، صباح اليوم الاثنين“.

وقالت الهيئة إن ”ميناء شرم الشيخ أغلق لاحقا“.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أحمد بريقع، في بيان، أن ”قرار إغلاق الميناءين جاء حرصا على سلامة الأفراد والممتلكات، وعدم اصطدام البواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية“.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية من ”اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يصل ارتفاع الموج إلى 5 أمتار، وتصل سرعة الرياح إلى 75 كم في الساعة“.

وكانت 7 محافظات مصرية أعلنت تعطيل الدراسة، اليوم الاثنين، فى جميع المدارس نظرًا لسوء حالة الطقس، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن المحافظات هي ”القاهرة والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح ودمياط“.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية مجموعة من النصائح إلى المواطنين بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وتتعرض خلالها البلاد لأجواء شديدة البرودة وأمطار ورياح وأتربة وعواصف.

من جهته، قالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية المصرية، منار غانم، إن ”البلاد دخلت في ذروة التقلبات الجوية، التي تستمر حتى مساء اليوم الاثنين“، مضيفة أن ”السواحل الشمالية وشمال الدلتا ستشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، تكون رعدية أحيانا، وسيصاحبها سقوط حبات البرد“.

وتابعت: ”من المتوقع حدوث نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، وهو ما سيزيد من الإحساس بالبرودة، واضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، إضافة إلى تساقط كرات الثلج على مرتفعات سانت كاترين“.

ونصحت غانم المواطنين بأهمية ارتداء الملابس الثقيلة، واتباع كافة تعليمات المرور خلال القيادة على الطرق السريعة، والابتعاد عن أعمدة الإنارة بسبب نشاط الرياح، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء، والإعلانات المعدنية، والمباني المتهالكة.

كما أهابت بمرضى الجيوب الأنفية ارتداء الكمامات، كما نصحت بتأجيل الخروج من المنزل لغير الضرورة.

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة.