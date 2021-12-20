تركيا: توقيف 21 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى “داعش” في أنقرة واسطنبول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات التركية، اليوم الاثنين، توقيف 21 شخصا للاشتباه بانتمائهم لتنظيمي “داعش” و”القاعدة” الإرهابيين، في كل من العاصمة أنقرة ومدينة اسطنبول.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة “الأناضول” التركية، أن عناصر “مجموعة تحليل المخاطر الدولية” التابعة لفرع الاستخبارات ومكافحة الإرهاب بمديرية أمن انقرة، كثفت من أنشطتها مع اقتراب رأس السنة.

وأشارت إلى إطلاق فرق الأمن والاستخبارات عملية من أجل القبض على 15 أجنبيا للاشتباه بانتمائهم أو صلتهم بتنظيم “داعش” أو تقديم الدعم له، أسفرت عن توقيف 12 شخصا.

وفي نفس السياق، أوقفت فرق مكافحة الإرهاب في اسطنبول، 9 أجانب للاشتباه بصلتهم بمناطق الاشتباكات، والقيام بأنشطة باسم “داعش” و”القاعدة”، وضبط وثائق للتنظيم ومواد رقمية في أماكن إقاماتهم.