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رئيس جنوب إفريقيا يعود لعمله بعد تعافيه من فيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، أنه عاد لمزاولة عمله بعد قضاء أسبوع في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أنه سيترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام الأربعاء القادم.

وكانت الرئاسة الجنوب إفريقية أعلنت في 12 ديسمبر الجاري، إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرئاسة في بيان آنذاك أن أعراض المرض على الرئيس "طفيفة".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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