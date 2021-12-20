بعد قضاء أسبوع في الحجر الصحي..رئيس جنوب إفريقيا يعود لعمله بعد تعافيه من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن مكتب رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوسا، أنه عاد لمزاولة عمله بعد قضاء أسبوع في الحجر الصحي بسبب إصابته بفيروس كورونا.



وأضاف أنه سيترأس آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام الأربعاء القادم.

وكانت الرئاسة الجنوب إفريقية أعلنت في 12 ديسمبر الجاري، إصابة الرئيس سيريل رامابوسا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الرئاسة في بيان آنذاك أن أعراض المرض على الرئيس "طفيفة".