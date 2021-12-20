شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في خيمة تقتل 4 أشخاص بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الاثنين، وفاة أربعة أشخاص من جنسية أسيوية إثر حريق خيمة في محافظة البلقاء.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) عن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام قوله إن فرق الإطفاء والإسعاف التابعة لمديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت، فجر اليوم ، مع حريق شب داخل خيمة بمنطقة مثلث يرقا، نتج عنه وفاة أربعة أشخاص، أب وأم وطفليهما، من جنسية أسيوية إثر تعرضهم لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم.

وأوضح أن فرق الإطفاء عملت على إخماد الحريق، في حين أخلت فرق الإسعاف الوفيات إلى مستشفى السلط الحكومي، وتم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحريق.