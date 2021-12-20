شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعطل الدراسة في 9 محافظات بسبب الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عطلت السلطات المصرية الدراسة في 9 محافظات، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة، في حين رفعت درجة الاستعداد القصوى بالأجهزة المعنية في المحافظات لمواجهة أي تداعيات.

وأوضح وزير التنمية المحلية المصري محمود شعراوي أن المحافظات شملت: القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية، مبينًا أن المحافظات التي عُطَّلت الدراسة بها شهدت أمطارًا غزيرة على أغلب الأنحاء، وطقسًا شديد البرودة، ورياحًا متوسطة.

وأشار إلى أن درجة الاستعداد رُفِعت بالتنسيق بين أجهزة الأحياء وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات.

وعلى صعيد متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات بالمحافظات كافة للتعامل مع التقلبات الجوية وحالة الطقس غير المستقر.