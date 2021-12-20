شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حالة إصابة جديدة بكورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز القيادة الرئيسي لمكافحة الأوبئة في تايوان، اليوم الاثنين ، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، جميعها قادمة من الخارج، وعدم تسجيل حالات وفاة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه" اليوم عن المركز قوله في بيان إن أصحاب حالات الإصابة الجديدة هم 10 تايوانيين وأجنبي، جاءوا مؤخرا من إيطاليا والفلبين والولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والبرازيل وفيتنام والفلبين.

وتابع المركز أن الاختبارات أظهرت إصابتهم جميعا لدى دخولهم إلى تايوان أو خلال الحجر الصحي.

وأشارت بيانات المركز إلى أنه حتى الآن، أكدت تايوان تسجيل إجمالي 16 ألفا و816 حالة إصابة بفيروس كورونا، منذ بدء الجائحة في البلاد في أوائل 2020، منها 14 ألفا و435 حالة إصابة محلية، منذ 15 أيار/مايو الماضي، عندما سجلت البلاد، لأول مرة أكثر من 100 حالة إصابة في يوم واحد.

وذكر المركز أن حالات الوفاة المؤكدة بسبب الفيروس تبلغ الآن 850، جميعها فيما عدا 12، تم تسجيها منذ 15 مايو الماضي.