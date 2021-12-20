شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار راي في الفلبين إلى 208 أشخاص والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مسؤولون، اليوم الاثنين، أن حصيلة قتلى الإعصار "راي"، أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام، ارتفعت إلى 208 أشخاص، كما دمر الإعصار مناطق بالكامل وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه عن الكثيرين.

ولا يزال 52 شخصا في عداد المفقودين بسبب حوادث ناجمة عن الإعصار في أقاليم وسط وجنوب البلاد، وفقا لبيانات الشرطة.

وقالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في البلاد إن الانهيارات الأرضية والفيضانات العارمة أدت إلى نزوح أكثر من 480 ألف شخص.

وقال وزير الدفاع دلفين لورنزانا، الذي يرأس أيضا وكالة إدارة الكوارث: "لا نزال نقوم بتقييم الخسائر، لكنها ضخمة وفقا للتقارير الأولية - مجتمعات بأكملها سويت بالأرض، ولا توجد كهرباء، ولا ماء ولا غذاء".

وقال لورنزانا إن الجيش حشد إمكانياته للمساعدة في جهود الإغاثة وإعادة التأهيل ومعالجة مئات الجرحى.

كما أوضح في معرض رده على نداءات لتوفير المياه والغذاء وإمدادات الإغاثة الأخرى في المناطق المتضررة: "سوف يتم توفير الخدمات للجميع في الوقت المناسب".

وأعلنت الشرطة أن هناك 129 حالة وفاة بسبب الإعصار تم تسجيلها في منطقة "فيزاياس" وسط البلاد، والتي تشمل أقاليم "سيبو" و"بوهول" و"نيجروس أورينتال".

وتم تسجيل 41 حالة وفاة، على الأقل، في منطقة كاراجا بجنوب البلاد، حيث يوجد إقليما "ديناجات" و"سوريجاو ديل نورتي" اللذان تضررا من الإعصار بشدة. وجرى تسجيل 38 حالة وفاة أخرى أيضا في أقاليم أخرى متضررة.

وضرب "راي" الساحل الشرقي للفلبين يوم الخميس الماضي واجتاح الأقاليم الوسطى والجنوبية.

وسوى الإعصار منازل بالأرض وألحق أضرارا بالمباني وعطل خطوط الكهرباء والاتصالات.

ويشهد أرخبيل الفلبين 20 إعصارا استوائيا سنويا، في المتوسط.