شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: غالبية الشعب الألماني يؤيد حظر الألعاب النارية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية