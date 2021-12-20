روسيا تحبط 32 هجوما إرهابيا في العام الحالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية في روسيا من خفض مستوى التهديد الإرهابي، حيث أحبطت موسكو 32 هجوما إرهابيا خلال الـ11 شهرا الماضية من العام الحالي.



ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله في بيان عبر الفيديو بمناسبة يوم العاملين في الأجهزة الأمنية في البلاد: "على مدى السنوات الأخيرة، كان هناك تقدم ملحوظ وتحركات إيجابية في هذا الميدان الصعب والمسؤول للغاية (الحرب ضد الإرهاب). كان هناك انخفاض كبير في التهديد الإرهابي".

وأضاف بوتين: "على مدار السنوات الإحدى عشرة الماضية، تم إحباط أكثر من 200 هجوم إرهابي، وانخفض عدد الجرائم الإرهابية بشكل كبير خلال هذه الفترة"، مضيفا أن "الغالبية العظمى من هذه الجرائم تم القضاء عليها في مهدها".

وشكر الرئيس الروسي الأجهزة الأمنية وقال إنه بفضل فعاليتكم وتنسيقكم تم القضاء على 61 جريمة إرهابية من بينها 32 هجوما على مدى الـ11 شهرا الماضية هذا العام.