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القوات المسلحة السودانية تدعو كافة القوى لتوحيد برامجها (التفاصيل الكاملة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

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قال العميد الطاهر أبو هاجة المستشار الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة السودانية، إنه "من الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها"، وذلك تعليقاً على الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها البلاد أمس.

 

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول في تصريح صحافي الليلة الماضية إن التظاهرات "رفعت شعارات مختلفة، ما يؤكد اختلاف الأجندات والرؤى، ومن الأفضل والأفيد للقوى المختلفة أن توحد برامجها واستراتيجيتها لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".

 

يأتي هذا وسط أنباء عن سقوط قتيل وعشرات المصابين خلال منع تشكيلات عسكرية المحتجين من تنظيم اعتصام في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم أمس.

 

ورداً على استخدام القوة ضد المحتجين، دعا "ائتلاف الحرية والتغيير" المعارض السودانيين إلى تصعيد المقاومة لحين إنهاء وجود الجيش في السلطة.

 

وكانت احتجاجات الأمس قد خرجت في الذكرى الثالثة لاندلاع شرارة الثورة التي مهدت للإطاحة بحكم الرئيس السابق عمر البشير في أبريل (نيسان) من عام 2019.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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