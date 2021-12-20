شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 5318 إصابة جديدة بكورونا و54 وفاة بكوريا الجنوبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 20 ديسمبر 2021

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سجلت كوريا الجنوبية 5318 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الإثنين.



وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 570 ألفا و414 إصابة، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 54 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 4776 وفاة.