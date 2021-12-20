شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية تطالب بجدول زمنى للانتهاء من البنية التحتية لدير برج العرب الأثرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، الاهتمام بالبنية التحتية لمنطقة دير برج العرب الأثري، وقالت سلامة:" إن الدير من المناطق الجاذبة للسياحة لما يمتلكه من مقومات تؤهله لذلك، وأنه من أهم الأديرة ويحظى بشهرة عالمية في موسوعة جينيس ومياه للعلاج.

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الصناعة بمجلس النواب، أمس لمحافظة الإسكندرية، برئاسة النائب معتز محمود للوقوف على البنية التحتية بالمنطقة الصناعية بالمحافظة.

وأكدت سلامة، أن الدير به عمالة كثيرة وحل مشكلته ستساعد فى توفير فرص عمل، مطالبة بتحديد وقت زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية من الصرف الصحي.

وعلق اللواء محمد شريف محافظ الاسكندرية، قائلا:" الدير مكان اثري مهم كما أنه يوجد هناك آثار معرضة للخطر منذ أكثر من 15 سنة، مضيفا أن العمل جاري لحفر 30 بئر لامتصاص المياه الجوفية وشدد المحافظ أن الرئاسة مهتمة بدير برج العرب لأهميته الأثرية، وهناك خطابات رسمية لعملية حفر الآبار.

وضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.