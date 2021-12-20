شكرا لقرائتكم خبر عن توصية هامة من صحة الشيوخ بشأن علاج مرضى الهيموفيليا خارج مظلة التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمد جزر، مناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائبتين نيفين جورج والدكتورة سلوى الحداد، بشأن علاج مرضى الهيموفيليا، وذلك خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، بحضور الدكتور حيدر إبراهيم - ممثل المجالس الطبية المتخصصة.

وقال النائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أمين سر اللجنة، إن موضوع مرضي الهيموفيليا فيه شق تحت مظلة التأمين الصحى، وإن اللجنة خلال الجلسات السابقة أصدرت توصية بتفعيل بروتوكول العلاج الوقائي لهؤلاء المرضي، وذلك للمرضى الذين هم خارج مظلة التأمين وعلاج النفقة الدولة، وصرف مقابل علاجهم.

وأشار إلى أن ممثل المجالس الطبية المتخصصة قال إنه ليس لديه مانع أن يتلقي مرضي الهيموفيليا خارج مظلة التأمين الصحي العلاج فى نفس أماكن تلقي العلاج فى التأمين الصحى مع تحمل المجالس الطبية المتخصصة التكاليف، بالإضافة إلي مخاطبة وزارة الصحة لتضمين العلاج الوقائي فى بروتوكولات العلاج في الوزارة.

وكانت لجنة الصحة والسكان بمحلس الشيوخ، ناقشت الإقتراح برغبة المقدم من النائبة الدكتورة سلوي الحداد والنائبة الدكتورة نيفين الانطوني لدراسة أوضاع مرضي الهيموفيليا في مصر، وأوصت اللجنة بضرورة توفير علاج وقائي منزلي لمرض الهيموفليا يحفظ حياتهم وكرامتهم، وتحديد أسبوعين من اليوم لمسئولي التأمين الصحي للانتهاء من وضع البروتوكول الوقائي المنزلي وآلية تنفيذه.