الشمس ساطعة والدراسة منتظمة.. استقرار حالة الطقس في سوهاج - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبد الواحد:

انتظمت المدارس بمختلف أنواعها و مراحلها التعليمية على مستوى مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج، اليوم الاثنين، في الوقت الذي عطلت فيه 10 محافظات الدراسة بها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها.

كما انتظم العمل في كافة المصالح والهيئات الحكومية بسوهاج، نظرًا لاستقرار حالة الطقس بها، وسطعت الشمس في سماء المحافظة، وخرج الفلاحين إلى الحقول لجمع البرسيم لمواشيهم ومتابعة محصول القمح.

وجلس بعض المواطنين على المقاهي خاصة في القرى لاحتساء المشروبات الساخنة، والاستمتاع بأشعة الشمس وقت الصباح.

جدير بالذكر أن المحافظات التي عطلت الدراسة بسبب تعرضها لموجة من الطقس السيئ حتى الآن هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، البحيرة، كفر الشيخ، مطروح، دمياط، المنوفية، المنصورة.